Pärnu jalgpalliklubi sai uue peatreeneri

“Klubi tänab Prinsi tehtud töö eest: viie aasta jooksul saime Igorilt hulgaliselt kogemusi, mida esindusmeeskonna arendamisel kasutada. Olesk on kindlasti Pärnu teenekaim ja kõrgeima kvalifikatsiooniga treener. Kuna klubi panustab järgmisel hooajal paljuski noormängijatele, leidsime, et Gert on just õige mees, kes sobiks võistkonda juhendama,” rääkis Pärnu jalgpalliklubi president Raio Piiroja.