Video ⟩ Mart Juure jutt elust, tööst ja kirjandusest ajas publiku naerma

»Väljamurre, läbimurre, läbilöök? Inimene teeb oma tööd. Kui läheb hästi, siis läheb hästi, kui mitte, siis teisiti,» meenutab Juur. »Ma tean, et inimestele meeldib rääkida oma elust, et ma olin ajalooline isik ... Mina olen näiteks ainus otepäälane, kes võib öelda, et ma ei tundnud Urmas Otti! Mida vanemaks Ott sai, tuli iga kord Õhtuleht kohale ja tegi Otist kandva loo. Ma vaatan, et neid Oti vanu pruute muudkui tuli iga aasta aina juurde. Täitsa ootamatust kohast ilmusid prouad, kes ütlesid: »Jaa-jaa, meil Otiga oli suur armastus ...»»