Suur lugu ⟩ Mis toimub tõsielusarjade telgitagustes? Osalejad räägivad suud puhtaks

Kes on need Pärnumaa inimesed, kes võtsid julguse kokku ja läksid telekaamerate ette? Millega nad tegelevad, kuidas suhtusid saatesse minekusse nende lähedased ja milline on telesaadete telgitagune? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saime vastused kuuelt kodumaakonna inimeselt, kes nüüd on telekogemuse võrra rikkamad. Tõsi, üks neist oli televaatajatele juba ammu tuttav.