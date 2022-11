Taskuhääling ⟩ Peeter Tali: Ma ei näe, et Ukraina selle sõja kaotaks

»Operatiivtaktikaliselt oli Hersoni vabastamine ukrainlastele ikka ülitähtis. See hoiab nende moraali kõrgel ja hoogu sees,» sõnas kolonel. »Samuti on reservi väljaõppes ukrainlastel pool aastat edu ja pluss-miinus miljon sõdurit püssi all.»

Nüüd on Venemaa võtnud sihi pommitada Ukraina pimedusse. Tali arvates aga ei hakka venelaste hammas ukrainlaste peale. Ukraina liitlasigi see pigem koondab ja paneb ukrainlasi toetama. »Ma ei tahaks olla liiga optimistlik ja öelda, et Ukraina võit on käega katsutav, aga ma ei näe, et Ukraina selle sõja kaotaks,» märkis ta.

Eestist ja Pärnumaast kõneldes rääkis Tali, et ülioluline on rajada ja korda teha maantee- ja raudteeühendused. »Võttis ikka tuju ära küll, kui täna hommikul Tallinnast Pärnusse sõitsin. Kaks korda läksid peopesad märjaks. Lugesin kokku 138 veokit. Ükspäev tulin Tartust Tallinnasse ja oli ainult 30 veokit. Needki kõik Eesti numbrimärkidega,» võrdles ta. »Miks see töö siin on tegemata? Sel nagu polegi mõistlikku põhjust.»

Saatekülalist usutles arvamustoimetaja Raido Keskküla.