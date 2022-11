Umbes pool tundi enne tulekahju algust olime kodust lahkunud poereisile ja ühe lapse viinud sünnipäevale. Olime just jõudnud auto kaubakeskuse parklasse panna, kui kuulsime sireene. Jõudsin elukaaslasele öelda, et midagi suuremat toimub, kui mitu päästemasinat mööda kihutas. Järgmisel hetkel tuli kõne, et tulekahju on meie korteris. Lapsed autosse tagasi ja kiirelt kodu poole.