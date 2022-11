Nädalast jäi kõlama ⟩ Arenguruumi veel jagub

Sel nädalal andis riigikontrolli auditijuht Tambet Drell riigikogu maaelukomisjonile ülevaate, kuidas on pärast haldusreformi lood omavalitsuse teenuste korraldusega keskusest kaugemale jäänud kantides, ja leidis, et oluliste teenuste kättesaadavus pole neis piirkondades kannatanud. Samal ajal on kogukonnad aga siiski kriitlised ja üldsegi mitte teenuste kadumise pärast, vaid et muutunud on nende osutamise viis. Ehk siis tuska teeb hoopiski, et tuleb harjuda uute oludega ja sisseharjunud käitumismustrid enam ei tööta.