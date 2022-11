Millist esindatust Pärnu soovib?

Küsimus on, kas Pärnu soovibki endale esindajat, kes ei toeta Rail Balticu ehitust ja on avalikult tunnistanud, et projekti aeglane kulg tuleneb suuresti EKRE vastuseisust. (Vt »Mart Helme: Rail Baltic ei lähe edasi, oleme selle suurel määral seisma pannud», Postimees 02.05.2020.) Rahvasaadikut, kes aastal 2021 soovis Eesti Euroopa Liidust lahkumist (vt »Mart Helme asutab riigikogus Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupi», ERR 10.04.2021.) ja kes on teadlik, et ainult Venemaa abiga saab inimestele kolmesendist elektrit pakkuda.