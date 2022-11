Pärnakas võitis jõutõstmise MMil medali ja purustas Eesti rekordeid

»Kahtlemata on MMi tase kõrgem kui Euroopa meistrivõistlustel, sest kuigi eurooplaste seas on maailma tipptegijaid, siis võrdväärsed vastased tulevad nii Aasiast kui Ameerikast. Hea meel on tõdeda, et olen suutnud oma taset EMi järel tõsta. Nii sain võimaluse sekkuda MMil kõrgemasse mängu. Tänavu tuli mõlemal tiitlivõistlusel kokkuvõttes neljas koht. Nüüd jagub motivatsiooni järgmisel aastal edasi püüelda,» rääkis 28aastane sportlane oma koduklubi Sparta vahendusel. Kaljula peab pealinna klubis jõutõstmis- ja personaaltreeneri ametit.