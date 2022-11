Pärnu Sadam lõpetas Annukiga koostöö ja pakub peatreeneri kohta Kullamäele

Annuki kontole jäi Pärnu eest 13 ametlikku matši. Ehkki Eesti-Läti ühisliigat alustati kolme võiduga, on sellele järgnenud neli kaotust. Eile jäädi võõrsil ühe silmaga alla tabeli eelviimasele Valmierale ja kukuti liigatabelis 11. positsioonile. Eurosarjas ehk FIBA Europe Cupil starditi Annuki käe all vingelt, kui avamängus alistati koduväljakul FC Porto, ent sellele on järgnenud kolm suurt kaotust, mille järel on edasipääsulootused pigem teoreetilised. Eesti karikavõistlustel alistati kahel korral esiliiga tiim Audentes.