Väino Linde ⟩ Kuhu on kadunud volikogu väärikus?

Lahmivaid esinemisi on mitme teisegi saadiku hingel ja kaldun arvama, et siin on kaks põhjust. Esiteks toimub meil volikogu istungist netiülekanne ja nii saab oma reljeefse sõnakasutusega end kas või hetke tunda kuulajate ees staarina ning teiseks on see üle võetud riigikogus osa saadikute seas juurdunud esinemisstiilist.