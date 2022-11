Adamsoni sõnutsi muudab inimkeha vee all pildistamise võluvaks just kaaluta olek ja hõljumine.

Vesi on müstiline ürgne keskkond, millest pärineme me kõik, kogu elu Maal. Vee juurde tagasipöördumine on paljude taastumisrituaalide, pühade, rõõmu ja meelelahutuse tähtis osa. Vees tundub, et kaotame suure osa oma kaalust – gravitatsiooni surve kehale väheneb ning vesi kannab ja hoiab meid.