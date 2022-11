Raavo Raadik ⟩ Pole pinki, pole probleemi

Elukunstnikest häiritud linlased on teavitanud Tori valda, politseid, algatanud keskustelusid kohalikku elu kajastavais ühismeediagruppides ning see on kandnud teatavat viljagi. Kui politsei on võtnud inimestega ühendust ning andnud teada, et häirivatest tegelastest tuleb teavitada häirekeskust, võttis vald viimati kasutusele tõeliselt stalinlikud meetmed.