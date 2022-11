Tori ⟩ Silma hakkavad muutused Sindis ja Tammistes

Vastupidi mõnele teisele vallale, mille võimukähmlused täidavad pidevalt leheveerge, nii et raske on järge pidada, kes on parasjagu vallavanem või volikogu esimees, on Tori vallavanem Lauri Luur ametis 2017. aasta valimistest saadik. Viimastel, 2021. aasta kohalikel valimistel kogus tema juhitud valimisliit sedavõrd palju hääli, et Luur jätkas vallavanemana. Suuremas osas jäi aastataguste valimiste järel Tori vallas püsima senine koalitsioongi, opositsiooni puksiti vaid EKRE. Aasta eest kahe valimisliidu vahel sõlmitud koalitsioonileping kehtib tänini. Seega, partnereid pole vahetatud.