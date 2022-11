Noor Pärnu muusik püüdleb Berklees oma eluunistuse poole

Kodulinna gümnaasiumi lõpetamise järel alustas ta tänavu sügisel õpinguid Bostonis asuvas Berklee muusikakolledžis ning enda rõõmsaks üllatuseks kutsuti ta liikmeks ka Supernova bändi, mille solist on vanameister Ivo Linna. Klaverit mängiv noormees tõdeb, et Margus Kappeli kingades on päris uhke tunne olla, kui esitamisele tuleb “Sangar” või mõni muu Rock Hoteli aegade hittlugu.