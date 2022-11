Suur galerii ⟩ Pärast aastast pausi tõi Sügisulg laulvad noored taas suurele lavale

Sel sügisel tahtnuks Pärnu Kontserdibüroo teha konkurssi juba tavapäraselt koos päris eelvoorudega. “Aga vaatasime, et rahaliselt ei mängi välja,” selgitas Erastus, miks tänavugi tuli finalistide valik teha demo-eelvoorudega nii nagu kaks aastat tagasi, tookord COVIDist tingituna. See võis olla ka üks põhjus, miks osalejaid oli tänavu tipp-aastatega võrreldes vähem. Noored või nende õpetajad saatsid eelvooru žüriile kuulamiseks 163 salvestist, parematel päevadel on konkursile registreerunute arv olnud üle paarisaja.