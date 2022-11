Pärnumaa Karu ⟩ ​Oshino Electronics Estonia juhid: Väga kõva kompetents on meil majas

Müür-Heldja: Pandeemia alguses oli väga suur metallikriis, hinnad läksid lakke, aga olukord taastus üsna kiirelt. Suurt puudust tunneme kontrolleritest ja mikrokontrolleritest. Ma ei saa öelda, et need on plaadi peal kõige olulisemad – kõik on olulised –, kuid need on ikkagi ühed tähtsamad.

Teiste asjadega on hästi, aga tarneajad on poolteist või isegi kaks aastat. Protsess, kuidas neid valmistatakse, on hästi keeruline. Ühte väikest komponenti valmistatakse eri mandritel: osa pannakse kokku Aasias, osa Ameerikas või Lõuna-Ameerikas. Komponendi valmistamise tsükkel ei olegi nii hirmus pikk, ent toorainet, mis sinna sisse läheb, ei kaevandata või polegi seda enam kusagilt kaevandada, otsitakse uusi kohti. Ukraina sõda natuke mõjutas seda. Arvasime, et see annab suurema tagasilöögi, aga võib-olla oleks kriis kiiremini otsa saanud, kui Ukrainas poleks sõda alanud? Ukrainas on paar tehast, mis mis annavad vajalike komponentide tootmise sisendi.

Taastunud on plasti ja metalli tootmine, aga mikrokontrolleritega on seis kõige hullem.

Mis asjad need mikrokontrollerid on?

Kuusk: Chip. See on seesama chipi-kriis (kiibikriis, L. H.). See algas siis, kui valmistaja pani oma Aasia tehase kinni ja tõi tootmise Prantsusmaale. Nad ei saanud siin mahtu üles.

Müür-Heldja: Kiipide tootjad on üldiselt keskendunud Aasia turule. Euroopale pole jäetud tagalat. Ameerika üritas hirmus kiiresti tehast üles töötada, aga see võtab oma kaks aastat. Ei leitud nii kiiresti rohtu, kui kiiresti nõudlus peale tuli, ja ega nõudlus ilmselt kuhugi kao, arvestades, kui palju on meie elus elektroonikat: robottolmuimejad, muruniidukid, föönid ... Vajadus elektroonikaturul kasvab ja selleks tootjad nüüd valmistuvad.

Tootjad üritavad sundida meid kasutama väiksemaid komponente. Vanad komponendid, mida kasutatakse 20 aasta eest tehtud disaini puhul, on palju suuremad. Nüüd sunnivad nad meid materjali kokkuhoiu huvides kasutama väiksemaid, tooteid ümber disainima. Mida väiksem toode, seda vähem toormaterjali ta võtab. Näiteks meditsiinis võib olla aga väga keeruline tooteid muuta, sest need on kinnitatud riiklikult, autotööstuses samamoodi.