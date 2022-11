Kohustuslik elupäästja

Sügisel on helkurita kõndijat pimedal ajal lähitulede valguses näha alles 30 meetri pealt, samal ajal on isegi kuival teel kiirusega 90 kilomeetrit tunnis liikuva sõiduki peatumisteekond 70 meetrit. Lihtne matemaatika näitab, et maanteel on helkur jalakäijale ellujäämiseks ülioluline.