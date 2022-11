Rene Tammist: Ambitsioon on ehitada igal aastal vähemalt üks tuulepark

Siiski on tõsi, et eri arendajad kavandavad tuuliku- ja päikeseparke meie kodumaakonda omajagu. Utilitas pani 9. novembril nurgakivi üheksa tuugeniga Saarde tuugenipargile, mis hakkab tuleval suvel tootma nõnda palju elektrit, et katab 40 000 majapidamise vajaduse. Pärnumaal on Utilitase suurem plaan Saare–Liivi meretuulepark.