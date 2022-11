Raamatukogutöötajad tunnustasid tublisid kolleege

Märgiti, et Laarents on loonud raamatukokku mugava ja hubase ruumi kaugtöö tegemiseks, mille on aktiivselt kasutusele võtnud piirkonnas puhkavad suvekülalised. Pikk koostöö Metsapoole kooliga on toonud Treimani raamatukokku palju lapsi ja noori. Treimani küla igasuvisel avatud hoovide päeval on Evi Laarents pidanud raamatukogukohvikut.