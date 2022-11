Jõulujazz tuleb Pärnussegi – Natalie ja Nat King Cole’i aegumatute lugudega

Reedel vabal laval Anetti teise täispika stuudioalbumi “Late to the Party” esitlusega alanud festivali peaesineja on USA bassivirtuoos ja laulja Richard Bona, kes musitseerib Alexela kontserdimajas koos Estonian Dream Big Bandiga Siim Aimla juhatusel.

Pärnakateni jõuab Jõulujazz homme, kui Marvi Vallaste paneb Endla Küünis kavas “Tribute to Natalie & Nat King Cole” end proovile, esitades aegumatuid r’n’b- ja džässilugusid isa ja tütar Nat ja Natalie King Cole’i hingematvalt ilusast repertuaarist.

Marvi Vallaste on Saaremaalt pärit laulja, kes on muusikasõpru pea kaks aastakümmet rõõmustanud oma sametiselt pehme, emotsionaalse ja sügava häälega. Ta on õppinud viiulit Kuressaare muusikakoolis ja Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis pop-džässlaulu Kare Kauksi ja Mare Väljataga juhendamisel.

Jazzkaarel debüteeris ta Sügisjazzi klubikontserdil aastal 2005, esitades džässigeenius Horace Silveri nõudlikku loomingut. 2007. aastal osales lauljatar Jazzkaarel ansambliga Ajavares, kellega anti välja ka LP “Armastuslaul rändlinnule”. Vahepealsetel aastatel on Marvi Vallaste oma talenti edendanud popmuusikuna, lauldes väga erinevate heliloojate muusikat.

Koostöös muusiku ja laulja Mikk Saarega on Vallastel ilmunud mitu singlit, neist viimane, “Salaja”, avaldati 2020. aastal ansambliga Colors of Today. Koostöös Siim Aimla Funk Bandiga salvestas Vallaste selle aasta esimeses pooles plaadile “Blind Date with Six Singers” loo “Võtan aega”. Vallaste laulab koos Rolf Roosalu ja Lauri Pihlapiga ansamblis Legend.