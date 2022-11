Teist aastat järjest katab advendi ajal maad lumevaip, mis kutsub õhtuti õue jalutama ja jõuluilu nautima. Nii mõnigi tuttav jõulukaunistus on saanud omale uue asukoha.

Pärnu Keskväljakul on juba püsti 17meetrine hõbekuusk ja Iseseisvuse väljakule paigaldati valguslinnak, kus üheks elemendiks on jõulupuu. Kokkuhoiu eesmärgil kestab jõuluilu aga lühemat aega: kaunistused võetakse maha vahetult pärast kolmekuningapäeva. Linna kaunistamise eelarve on umbes 30 000 eurot.