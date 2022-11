Annely Akkermann ⟩ Maksuküüru kaotamine jätab rohkem palgaraha kätte

Meie piirkonnas on inflatsioon eelkõige sõjamaks. Täiesti loogiliselt on Eesti inflatsioon üks euroala kõrgemaid, me oleme väike avatud majandus konfliktipiirkonna lähedal ja mõjusfääris. Samuti andsid inflatsioonile hoogu nii Jüri Ratase valitsuse headel aegadel (2017–2019) tekitatud eelarvepuudujääk ja teisest pensionisambast välja makstud miljardid. Me aitame Ukrainat täpselt nii palju, kui suudame, nii riik üldiselt kui kodanikud ükshaaval ja üheskoos, aga me ei saa, kui väga ka tahaks, seda sõda lõpetada.