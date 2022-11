Spordi lühiuudised

World Karate-Jitsu Federation (WKJF) omistas musta vöö 2. dani kahele Pärnu karateklubi Corpore naistreenerile, kes läbisid Riias edukalt shotokan-karate eksami. 48aastane Ene Pukk ja 33aastane Margit Kaur on võistluskunste õppinud pikka aega Heino Nõela käe all: Pukil on spordialaga kogemust 32 ja Kauril 19 aastat.