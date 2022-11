Mirt oma uuest singlist: See on Maa appihüüe

Ühelt poolt inimeste põletav võimuiha ja kasuahnus, mille tõttu väga paljud inimesed ja ka maa kannatavad. Võimust ja kasust ajendatud tegevused loovad omakorda viha ja kurbust kannatajatesse ... Parim, mis igaüks praegu teha saab, on olla võimalikult palju looduses, maandada end ja tunda tänutunnet, et meil on täna võimalus loodusest tuge saada. See tõstab loodetavasti üldist positiivset vibratsioonigi, mis toetab nii meid kõiki kui emakest Maad. Nii mõtiskleb Piret Lilleste, loo “Maa põleb” autor.