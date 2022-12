Aknaplekil tõttavatele lindudele tasub juba toitu pakkuda, aga seda võiks teha õigesti

Ma pean endale aeg-ajalt ikka meelde tuletama, et käes pole veel südatalv, kuigi sisimas on niisugune tunne ja mõni päev, mil hallus on katnud taevalaotuse, on kangesti olnud veebruarikuu nägu. Praegu on eriline isegi õues näkku paiskuv lumesadu. Kevadeootusega märtsis või aprillis ei jõuaks lisanduvat lund ära kirudagi, kuid pimedasse hilissügisesse passib see hästi.