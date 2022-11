Toasooja hind Pärnus tõuseb taas

Greni teatel on soojuse hinna tõstmise põhjus kütuste – peamiselt hakkpuidu – kallinemine.

Gren Eesti juhatuse esimehe Margo Külaotsa sõnutsi on ettevõte aastaid töötanud ja teinud investeeringuid selle nimel, et toota soojust kohalikust kütusest, peamiselt metsa- ja raiejäätmetest saadud hakkpuidust, ning kasutanud nii vähe gaasi kui võimalik. Külaotsa väitel on sellest tulenevalt Pärnus soojuse hind madal ja linnaõhk puhas.