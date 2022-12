Tipid ja Täpid lasevad fantaasial möllata Endla uues lastelavastuses

Tipid on tüdrukud, keda mängivad Kati Ong ja Ireen Kennik. Täppidena on laval Tambet Seling, Sten Karpov ja Karl-Andreas Kalmet.

Uno Leiese lugudel põhineva lastelavastuse “Tipp ja Täpp” toob Endla teatris lavale Kaili Viidas. Dramatiseerisid Ott Kilusk ja Kaili Viidas, kunstnik on samuti Kaili Viidas, kel oli kunstniku-butafoorina abiks Kaido Torn. Mitmele suureks kasvanud põlvkonnale kustumatult mällu sööbinud kommilaulu kõrvale on Endla muusikajuht Feliks Kütt loonud hulga uusi laule, kus tekstidena on kasutatud Leiese luuletusi. Kommilaulgi on saanud värskema seade.