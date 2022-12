Kuhu tüürivad kohalik kultuur ja kultuurikorraldaja

Kui vaadata tulevikku, peame tänastes sammudes olema targad, et tagada kultuurikorraldajate ja loomeinimeste jätkusuutlik töö. Alustan just kultuurikorraldajatest, kuna nende puudus on Pärnus eriti raskelt tuntav. Põhjus on seesama, mis paljudes teistes valdkondades – Pärnus on madalad palgad ja üldjuhul pole loomevaldkonnas tööd kusagil üle.