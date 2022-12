Igakuine tantsuõhtu - ei ole meie kandis teist sellist

Esimene saabuja on Aive, kes tutvustab end tantsuklubi Fox ühe pikaaegsema liikmena. Juuksed kammitud ja huuled üle võõbatud, saame seni, kuni ta oma tantsupartnerit Sergeid ootab, jutustada.

Õpetajana leiba teeniv Aive on tantsinud 24 aastat. 40ndates eluaastates 1998. aastal, kui Aive Pärnusse elama tuli, ei osanud ta enda sõnutsi üldse tantsida. “Kui käisin Tervise kultuurikeskuses, nägin, kuidas seal tantsiti ja tahtsin ka. Mehed tantsisid naistega, kes oskasid tantsida. Nad said kohe aru, et ma ei oska ja mind ei võetud tantsima. Aga tahtsin ikka selliste meestega tantsida, kes teevad seda kenasti, mitte niisama ei kõigu,” kirjeldas Aive, mis teda tantsuõppele motiveeris.