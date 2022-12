Kolumn ⟩ Nõutuna kesk tabletikriisi

Nimetasin, mida vaja, ning taas vastus: seda ei ole. Juurde kommentaar, et ei tea ka, millal tuleb. Nüüd jäin nõutuks. Mul on vaja seda tabletikest võtta iga päev, millegi muuga seda asendada pole. Rohupoodnik lisas justkui lohutuseks, et osa antibiootikumidega on veel halvem seis, neid on lubatud alles suveks.