Kõik need ääretult kurvad lood tuletavad meelde, et punane kukk nalja ei mõista ja tuleohuks peab olema valmis. Vaid nii saame kaitsta nii ennast kui oma lähedasi.

Lääne päästekeskuse ennetuspartner Kristi Kais rääkis vastses Pärnu Postimehe taskuhäälingu “Sõnu ei söö” saates, et tänavu on siin mail olnud eluhoonete põlengu peamine põhjus lahtine tuli. Seda võiks just jõulude eel, kui küünlad süütame, eriti hoolega meeles pidada. Põhitõed on ajast aega samad: ärge jätke lahtist tuld valveta, asetage küünal kindlasti tulekindlale alusele ja kergesti süttivad esemed hoidke küünlast ohutus kauguses.