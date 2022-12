Vigastusest taastuv Talviku sõlmis uue lepingu

"SC Sport Homes Husqvarnal on 2023. aasta hooajal eel hea meel kinnitada, et hoiame Eesti talenti enda ridades. Tähelepanu keskmes on Briti meistrivõistluste ja MX Nationals UK sari. Meeskonna kalendris on ka valitud arv teisi võistlusi, sealhulgas käputäis AMA Nationalsi etappe," teatas meeskond.

"Minu arvates oli tiim vinge, eriti kuna tulin väiksemast meeskonnast. Oli suur au olla mõnusa hingestuse ja suhtumisega meeskonnas. Tundsin kohe, et olen heades kätes. Tsikkel sobis mulle hästi ja uute inimestega harjusin kiiresti," rääkis pärnakas, kes eelmise viie hooajaga on kuulunud kuude klubisse. "Minu 2023. aasta eesmärk on lõpetada Briti meistrivõistlused esikolmikus, olla stabiilselt esiotsas, vältida suuri vigu ja lõbutseda – see on ju lõppude lõpuks põhjus, miks ma seda teen."

"Kõvemat sorti ettevalmistus uueks hooajaks on täies hoos. Mitte ainult füüsilise poolega: on olnud palju sportlase elu õppimst ja majandamist eri valdkondades," avaldas sportlane oma fännilehel. "Rõõm on tõdeda, et taastumine sujub plaanipäraselt. Nüüd, kui operatsioonist on natuke üle kahe kuu möödas, on jalg palju tugevust kogunud. Palju on vaeva nähtud, ent pikk tee on veel minna. Mul on ülihea meel, et mind ümbritsevad toetavad ja professionaalsed inimesed, kes teavad, mida teha."