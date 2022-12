Rahakass Garfield otsib kodu, kuhu õnne tuua

Oktoobri viimasel päeval varjupaika jõudnud merevaigukarva vöödilise kasukaga Garfield on sõbralik kass. Kollaroheliste silmade kohal on tagasihoidlikul kassiisandal punastele kassidele iseloomulik vöötidest M-kujuline märgistus.

Punaseid kasse on peetud rahaõnne toovaks talismaniks, kuna nende kuldne kasukas on kui magnet, mis jõukust ja küllust ligi tõmbab. Teadaolevalt on punast värvi kassidel teistest kassidest sagedamini sõbralik ja kiinduv iseloom. See võibki olla põhjus, miks näiteks filmides kasutatakse just seda värvi kasse.