Linda Vista on ühtaegu piirkonna nimi nii Ameerikas kui Tšiilis, sõnapaari tähendus – kaunis vaade (hisp k) – on kui esteetiline ja hedonistlik perspektiiv, mis annab lootust ja elule mõtet. Pealkirja tähenduslik side lavalooga selgub suuresti settides – esmalt ei pruugi sellest aru saadagi.

“Linda Vista” on lugu (komöödia?) ühe 50aastase mehe ümbersünnist, kes on oma elus n-ö teisel ringil. Sellises kaotatud iseenda suhete kaudu taasleidmise teekonnas ei ole midagi uut, lugu on mõnes mõttes etteaimatav ja banaalnegi. Aga – lavastuse õhustikus, mehe teekonna kokkusurutuses ja kogemuste intensiivsuses, tema “veeremise” pingsuses ja traagikas on midagi, mis paneb osadust tundma pea kõiki, kel taolise saatusega vähimatki kokkupuudet on olnud. Võti on ausas ja ehedas inimlikkuses.