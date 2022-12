Kolumn ⟩ Valmistume prügivabaks jõuluks

Põhimõtted, et ära osta kokku rämpsu, proovi leida midagi praktlist, söödavat või miks mitte korduvkasutatavat, on eestlaste kingieelistustes olnud aukohal varasematelgi aegadel. Seda vana tarkust tasub silmas pidada ka tänapäeval.

Usun, et paljud meist on olnud sunnitud koduse jõulukinkide jagamise järel tunnistama värviliste ja läikivate pakkepaberite ja kingikottide kuhja toanurgas. Tasub mõelda, et kogu see ilu on vaid selleks hetkeks, kui pakk üle antakse.