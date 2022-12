Hõrku jõulumuusikat toovad maailmaklassi eesti muusikud

Pärnu kontserdimajas kõlavad sellised kõigile tuntud ülevad jõulukoraalid, nagu “Üks roosike on tõusnud”, “Ma tulen taevast ülevalt”, “Maa on nii kaunis”, “Oh kuusepuu”, “Karjased, oh öelge meile”, “Püha öö” ja paljud teised, mis on seatud spetsiaalselt keelpilliorkestrile ja koorile.