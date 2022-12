Probleemid spordihalli tablooga venitasid kossutrilleri tavatult pikaks

"Kaua see tabloo jamab? Ma ei tea juba mitmendat korda. See on ammune probleem ja oleme sellest korduvalt rääkinud," sõnas maruvihane Sadama tiimi juht Johan Kärp pärast kolmapäeval kell 21.31 lõppenud matši, kus tuli vastu võtta napp kaotus. "Ma ei talu, kui mingi tehnika pärast … Ma ei taha öelda, et me tabloo pärast kaotasime, oleksime pidanud mängu varem ära vormistama. Aga kurat, kui mina ajan professionaalsust taga, siis nõuan seda ka teistelt!"