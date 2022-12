Pärnu noormees Herman Avandi hiilgab peaosas Eesti kalleimas mängufilmis

“Kui filmivõtted olid algamas ja tuli järsku teade, et Hermanil on jalg untsus, oli esimene reaktsioon: nii, nüüd tuleb see võtteperiood ära jätta. Ja mõni ütles, et peame kiiresti leidma teise poisi, kes kohe Hermanit asendama hakkaks. See variant oli täiesti olemas ja välismaised produtsendid, keda meil oli päris palju, ütlesid, et meil on kiiresti vaja lahendust, mis on loogiline, sest lonkav näitleja võtteplatsil – see ei ole võimalik,” meenutab Raag.