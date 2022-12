Reportaaž ⟩ Higi, vaev ega ainumatki pisarat ehk Ainulaadne jõujuurikate võistlus Koidula koolis

Reimets harjutas eesmärgipäraselt. “Ma olen viimased paar nädalat ainult sedasama harjutust teinud,” tunnistas ta, märkides, et nädala eest suutis sama raskust lamades rinnalt suruda neli korda vähem kui äsja. “Väike tõus on olnud selle ajaga.”

Rahnik selgitab, et igal aastal suruvad nad veebruaris kehalise kasvatuse tunnis teatud protsendi oma kehakaalust. Näiteks: 11. klassis peab iga noormees suutma suruda korra 85 ja viis korda 70 protsenti oma kehakaalust. “See on Harju keskmine, mis näitab ära elementaarse võimekuse,” märgib õpetaja. “Kui tahad kaks viit saada, lükkad 85 protsenti oma kehakaalust üles viis korda. Siis oled sa keskmisest tükk maad võimekam. Väga hästi mõjub, see on kõva stiimul.”

Nagu võistluse nimi vihjab, tuleb nii rinnaltsurumises kui jõutõmmetes üles saada tonn. Alla selle ei lähe tulemus kirja. Näiteks: 50 kilogrammi tuleks rinnalt suruda 20 korda. Võidab aga see, kellel on suurim algraskus ja väikseim korduste arv. Rahnik toob veel näite, et nii 77,5 kui 80 kiloga tuleb tonni täissaamiseks teha 13 kordust. Ta täpsustab, et siis võidab muidugi see, kes surub 80 kilo.