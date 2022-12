Kanaküla peegelmaja pidaja: Sain teisaldamisest teada meediast

Sel esmaspäeval toimuski järelkontroll, mis tuvastas, et hooned seisavad seal kus ennegi. Reinhold kinnitas, et amet saatis sundtäitmise korralduse Ilusädele eile pärastlõunal. “Me oleme kaks aastat suhelnud ja juba kuid tagasi ütlesime, et nüüd on viimane ettekirjutus ja kui seda ei täideta, pöörame selle sundtäitmisele. Kuidagi ei saa öelda, et ei teadnud,” märkis nõunik.

Kotšetovi jutu järgi võtab ettevõte sundtäitmise suhtes seisukoha, kui vastavad dokumendid käes. Talle jääb arusaamatuks, miks tahetakse hävitada koht, mis on Saarde vallale, Pärnule ja Eestile tõmmanud kõikjalt maailmast positiivset tähelepanu. “Visit Estonia on meid esile toonud innovaatilise koha näitena ja nüüd teiselt poolt öeldakse, et me oleme pahategijad, täiesti arusaamatul põhjusel. Kui riik takistab maakohas väikeettevõtlust sellisel määral, siis kahjuks ei ole suurtest plaanidest hoolimata võimalik edasi toimetada. Kurb on mõelda, et sellistel kohtadel lastaksegi pigem hääbuda, kui et nähakse tegemistes positiivset.”