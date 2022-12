Amet hoiatab: katustele kogunev lumi ja purikad on ohtlikud

“Ametile laekub igal aastal teateid jää ja lume tõttu kahjustatud autodest ning pihta saanud inimestest, mida on põhjustanud hoone omanikukohustuste rikkumine. Kõnniteede ja teiste avalikult käidavate kohtade äärsed katused, sealhulgas katuseräästad, ei tohi kujutada ohtu seal all liikuvatele inimestele või viibivale varale,” manitses ameti ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.

Pallu lisas, et katuselt üleliigse lume ja jää eemaldamisel tuleb ühtaegu jälgida, et see ei tekita ajutist lisakoormust. Näiteks ajal, mil enne lume allaviskamist kogutakse lumi kokku ühte katuse serva.