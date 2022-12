Mudilaste jäälaternad puhuvad elu sisse Koidulale pühendatud aastale

Vana kalendri järgi oli Lydia sünnidaatum 12. detsember 1843, sestap alustavad Pärnu ja Koidula muuseum just sel päeval talle pühendatud juubeliaastaga, mis vältab tuleva aasta detsembrini.

“Juubeliaasta on täis tähendusrikkaid arutlusi ja sündmusi. See on meie kummardus poetessile, isamaalaulikule ja Eesti rahvuskangelannale,” selgitas Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink.