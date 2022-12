Noored ärihuvilised hõivasid taas kaubanduskeskuse

Õpilasfirma veteran, praegu toimuva Jäärmarki korraldajaid abistav Loore Lee Allmaa pajatas, et jõulueelne aeg on õpilasfirmadele peamine müügiaeg. Ta meenutas oma firma Taskus tegutsemisajast, et pärast 24. detsembri kukkumist oli kauba müümine paras proovikivi. Kõrvalepõikena: Allmaa ja tema kahe kaaslase minifirma Taskus valiti mullu Eesti parimaks ja nad valmistasid riidejääkidest kott-taskuid. Praeguseks on Taskus lõpetanud. Viimastele toodetele leiti omanikud nädala eest, kui õpilasfirmad ootasid ostjaid Port Arturi kaubamajas.