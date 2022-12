Profikarjääri lõpetanud Tanel Kangert lõi käed Eesti tiimiga

Kangerti sõnutsi on ta juba ammu mõelnud, et võiks suurest spordist loobumise järel kodumaistel võidusõitudel veel osaleda ja püüda noortele eeskuju anda.

“Peloton on klubi, kelle tegemised on mulle kogu aeg sümpaatsed olnud ja kui klubi poolt ettepanek tehti, siis ega ma väga pikalt alternatiive ei kaalunud,” sõnas Kangert.

Pelotoni jalgrattaklubi ühe asutaja, Kaspar Koka sõnul on suur au, et läbi aegade üks parimaid Eesti jalgrattureid on selga tõmbamas Pelotoni särgi.