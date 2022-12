Pärnu turu jõululaadal kohtas põnevaid kauplejaid

Pärnakas Marit tuli laadale kindla sooviga osta kanepi-vaarikateed ja ka niisama uudistama. Ent enne kui ta teemüüjateni jõudis, jäi silma piparkoogimaitseline naps, mis mekkis nii hästi, et tuli ära osta. Napsiga kauples Lääne-Virumaalt Võhmuta mõisast suvepealinna laadale tulnud inglise pere, kes on Eestis elanud juba 13 aastat. Pereisa sõnutsi on tal plaan taaselustada viinaköök, nagu oli kunagi parunite aegu. Tõsi, praegu nad veel üksnes oma toodangu müügist ära ei ela, sest alustati üsna hiljuti. Eesti valiti uueks koduriigiks, sest siinne eluolu vääris usaldust. Pereema väitel oli Suurbritannias niisama turvaline kui Eestis praegu 1970ndatel, kui võis lapsed üksi õue lubada. Eestisse kolides oli pere üks laps kaheaastane, teine viiene ja kolmas sündimas. Laadal kaasas olnud pere keskmine tütar oligi see, kes vestlust vestlust eesti keelde tõlkis. Temal on keel suus, sest ta käib siin eestikeelses koolis.