Üleskutse ⟩ Aita täita oma perest lahus elavate laste jõulusoovid

“Me ei saa kingitusi tehes võtta ära laste igatsust oma päris pere järele, aga kirjades jõuluvanale on lapsed lahti mõtestanud, miks on just see kink talle oluline,” ütles fondi tegevjuht Triin Lumi. Ta tõi näiteks ühe turvakodus elava teismelise tüdruku jõulusoovi: suur-suur kaisuloom, mis kaisus olles loob turvatunnet, ei kritiseeri ja on kogu aeg lihtsalt olemas.

“Aastad on olnud populaarsemaid kingisoove kõrvaklapid teismelistele, mis aitavad aeg-ajalt omaette olla. Samuti oodatakse jõulukotti raamatut loodusest või lemmikkirjanikult, mille abil lähemalt maailma uurida. Igal soovil on mõte ja kindel põhjendus,” avaldas Lumi.

Fondi eestvedaja tegi lisaüleskutsegi: “Unistused ei lõppe jõuludega. Kõik lapsed tahavad igapäevaelust rõõmu tunda ja hobidega tegeleda aasta läbi. Kutsume inimesi tegema ka pika vaatega jõulukingitust laste huvihariduse toetamiseks, sest järjepidev tugi on oluline – nii saame toetada asendus- ja turvakodudes elavate laste unistusi nii, nagu me toetame oma laste unistusi aasta ringi.”

Laste jõulusoovid

Kõrvaklapid on üks sagedasemaid soove suures kollektiivis elavatelt lastekt, sest nende abil saab olla aeg-ajalt omaette. Foto: SEB Heategevusfond

Ain, 9 a

Juhtmevabad kõrvaklapid Ainile meeldib väga muusikat kuulata ja muusika saatel tantsida, mõned lapsed peres on tundliku kuulmisega ja nii võib juhtuda, et Aini muusika segab neid. Seepärast palub ta jõuluvanalt juhtmevabasid kõrvaklappe.

Alice, 14 a

Meigitarbed Alice käib jõusaalis, et hoolitseda oma välimuse eest. Neiu ise on alati hoolitsetud ja puhas. Talle meeldib väga ka süüa teha ja hoolitseda teiste pereliikmete eest .Neiu otsib meikimisel oma stiili ning oma välimuse nimel on ta valmis hommikul kulutama terve tunni, et minna kooli ennast hästi ja ilusana tundes.

Andreas, 11 a

Uisud Andreas on sportlik poiss, kes sõidab rattaga, käib staadionil koos teiste poistega jooksmas ning talvel meeldib talle väga uisutada. Siiani on ta pidanud kogu aeg kooli kehalise kasvatuse tundides uiske laenutama ning lapse suur soov on saada päris oma uisud, siis saaks käia poistega õhtuti hokit mängimas. Nii tore oleks sõpradega talvel igal õhtul uisutada, kui ainult uisud oleks olemas!

Andres, 14 a

Akupank Andresel on suur muusikahuvi, aga ka sama suur huvi globaalsete teemade vastu. Teda huvitavad poliitika ja majandus, mis on noore inimese kohta erakordne. Andres on väga mures maailmas toimuva pärast. Kui tal oleks akupank, ütles noormees, tunneks ta ennast turvalisemalt, juhul kui midagi juhtub. Andres jälgib uudiseid ja arutleb aktuaalsetel teemadel, et olla toimuvaga kursis. Elektrikatkestuse korral on tal võimalus laadida telefon ja olla jätkuvalt infoväljas.

Karel, 15 a

Ladumistorn Karelile meeldivad väga igasugused toppimise ja ladumise mängud. Arendav ladumistorn on praegu tema mängude hulgast veel puudu, sellega saab õppida püsivust ja tegutsemist ühe konkreetse asjaga.

Karl, 8 a

Lego "Tuletõrjejaam" Meeldib vaikselt nokitseda , legodest linnakuid ehitada.

Katrin, 15 a

Suur pusle Katrin tegeleb spordiga, samuti võtab vastu tööampse, et saada kogemusi ja panna ennast proovile. Ta paistab silma hea aja planeerimisega. Katrini sõnul nõuab pusle kokkupanek aega, nuputamist ja mõtlemist. Seda on huvitav kokku panna ning see on hea viis keskenduda ja rahuneda, samas teeb ka rõõmu ja pakub rahulolu.

Keiro, 14 a

Termos Keiro huvitub kalalkäimisest, matkamisest, jalgrattaga sõitmisest ja meisterdamisest, ka savitööst. Ühel kirglikul matkajal peab olema kindlasti hea termos, mis retkele kaasa võtta.

Kristi, 13 a

Nutikell Kristi harrastab joogat, tantsimist ja jalutamist. Ta teeb pikki jalutuskäike looduses. Joogaga tegeleb Kristi juba viiendat aastat. Neiu on pidanud jälgima oma toitumist ja liikumist, et olla terve. Nutikell annab talle teadmise, et ta liigub piisavalt. Kristi on väga kohusetundlik ja täpne: ta jõuab kohale pigem minut varem kui minut hiljem. Omades nutikella, ei pea ta otsima välja telefoni, vaid saab kontrollida aega käe peal olevalt kellalt.

Leana, 12 a

3D lamp "Täiskuu" + meigikomplekt Leana huvitub astronoomiast, talle meeldib vaadata täiskuud ja arutleda Kuuga seonduva üle. Samuti tunneb ta huvi meikimise vastu ning soovib tulevikus saada kosmeetikuks. Aga täiskuud soovib ta ka oma tuppa, ning väikest meigikomplekti, et harjutada meikimist.

Liisa-Maria, 12 a

Pusa (spordipoe kinkekaart) Liisa-Maria on nõtke ja painduv tüdruk, kellele meeldib muusika ja tantsimine. Spagaati või hundiratast teha ei ole talle mingi probleem. Ta sooviks jõuludeks pusa, perevenemate arvates võiks Liisa-Mariale kinkida kinkekaardi, et ta saaks ise elus esimest korda valida täpselt sellise dressipluusi, mis talle meeldib.

Lorete, 11 a

Nukukäru Loretele meeldib väga kärutada oma kaisukaru mööda maja ringi, praegu on kasutusel teiste laste isiklikud kärud, kuid oleks tore, kui temal ja tema mõmmikul oleks oma isiklik mängukäru.

Mari, 14 a

Maalimistarbed Marile meeldivad käsitöö ja kunst. Ta soovib minna kunstiringi ja palus jõuluvanalt maalimistarbeid.

Miia, 13 a

Uisud Miia paistab silma sellega, et oskab joonistada imeilusaid kassipilte. Ta käib kolmandat aastat kunstiringis. Ka meeldib talle väga uisutada, aga tal pole siiani veel oma uiske ning ta on sellepärast veidi õnnetu. Uisutamine sujub hoopis paremini isiklike uiskudega, loodab Miia ja kirjutas oma salasoovist jõuluvanale.

Mikk, 17 a

Kõrvaklapid Mikule meeldib vabal ajal muusikat kuulata. Kõrvaklapid annavad võimaluse kuulata talle sobivat muusikat ilma teisi majaelanikke segamata.

Nataalia, 10 a

Föön Nataalia käib kolmandat aastat tantsimas. Tal on pikad ja paksud ilusad juuksed ning alati, kui veekeskusest tullakse, arutab tüdruk, et tahaks oma fööni, siis saaks kohe juuksed kuivaks ja ei pea ootama, mil mõni föön vabaneb. Sünnipäevaks kingiti talle nukupea pikkade juustega, talle meeldib väga neid juukseid pesta ja siis kuivatada ja ta harjutab nuku peal soengute tegemist. Ka esinemiseks on tihti vaja soenguid teha, nii et kui jõuluvana fööni kingiks, saaks ruttu juuksed kuivaks ja soengusse sättida.

Paul, 13 a

Klaviatuur ja hiir Paul kirjutas jõuluvanale, et see hiir, mida ta väga-väga soovib, on ühtlasi ka klaviatuur ja peale selle kiire, kvaliteetne ja visuaalselt ilus. Selle hiire abil saab teistega kiirelt üle veebi suhelda: mängida koos ka siis, kui pole sõpradega ühes ruumis ega isegi samas linnas. See on üks suhtlemise viis, mida võimaldab tänapäeva tehnoloogia! Sõbrad on talle väga olulised, aga vähem tähtis pole ka see, et arvuti abil saab ta suhelda oma päritolupere õdede ja vendadega.

Robert, 5 a

Must ralliauto Roald on elav ja väga liikuv laps, kellele meeldib väga autodega mängida ning ta soovib autoga rallitada.

Rosina, 15 a

Meigikomplekt ja valge ripsmetušš Rosina on tegelenud tantsimisega mitu aastat ja esinemised on andnud talle julgust ja enesekindlust ning ka võimalust arendada esinemismeigi tegemist. Selleks palub ta jõuluvanalt uusi meigitarbeid.

Siiri, 14 a

Meigitarbed Siirile meeldib jalutada ja käia jõusaalis. Neiu avastab ennast ja püüab kohaneda ümbritseva maailmaga. Siiri tahab saada kosmeetikuks ja teeb meeleldi meiki ka teistele. Tema looming on maitsekas ja pole kunagi üle pakutud. Siirile endale meeldib samuti olla meigitud, sest siis tunneb ta ennast majast välja minnes hästi. Meikimisega on seotud ka Siiri jõulusoov.

Tauno, 9 a

Lego Tauno on väga eriline ja toimekas poiss, kes pidevalt tahab koos-tegelemist. Ta armastab sõita jalgratta ja tõuksiga. Terapeudid aga soovitavad talle käelist tegevust ja ta joonistab, värvib ja lõikab käsitööna palju, aga tema meelistegevus see just pole. Ent legod! Puslede kokkupanemine ja legoklotsidega meisterdada meeldib Taunole väga, eriti, kui täiskasvanu temaga koos fantaseerib. Talle meeldib ehitada maju kõigile ning ta plaanib täpselt, kuhu aknad, kuhu uksed panna. Ja maja ei tohi kunagi kohe katki teha, vaid see peab olema veidi kapi peal, et oleks hea oma loomingut vaadelda. Tauno teadis kohe, mida tahab: legosid ei ole kunagi liiga palju!

Viktooria, 15 a

Voodipesu Viktooria käib sellest sügisest alates võrkpallitrennis, ta on väga andekas laps ja valiti juba ka U16 võistkonda. Neiu paistab silma oma sitkuse ja suure töötahtega. Ta loob enda ümber ilu ja soovib, et ta ümbrus oleks kena ja tuba korras. Seetõttu soovib ta trendikat ja imepehmet voodipesu, satiinist. Ta ikka naljatab, et tahaks ka magada selliste linade vahel nagu hotellis. See on midagi "hingele", leiab ta, et ilusad unenäod leiavad ta siis kergemini üles.