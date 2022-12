Restoranis Noot tunnustati Eestimaa spordiliidu Jõud aasta tegijaid

Väljaõppelt maletreener ja -õpetaja juhendab õppureid Paikuse koolis. Maleringis käivad Lehemetsa õpetussõnu kuulumas huvilised Kilingi-Nõmmes, Audrus ja Pärnu vabakoolis. Treenerina tegutseb Lehemets Pärnu spordikoolis, kus tal on üle 20 õpilase. Seejuures veab vitaalne härra spordiklubi Vaablane, mille keskmes on lauamängud: male, kabe, koroona, lauatennis ja lauamängude mitmevõistlus.

“Ta on tantsija, kel staaži juba 13 aastat. Umbes pool elu tagasi hakkas talle väga meeldima keharaskusega treening – street-workout, millest kujunes palju laiem tegevus, kui esiti arvata võinuks. Nüüd on ta Eestis selle distsipliini eestvedaja, kaasates tegvusse arvukalt noori. Tema käsi on mängus nii mõnegi suvepealinna välijõusaali rajamisel ja korrastamisel. Kõiki neid tegevusi korraldab ta omaloodud Striidikooli alt, kus kuue juhendaja käe all treenib enam kui 100 last. Kevad Battles sündis 2016. aastal, olles praeguseks kasvanud Euroopa üheks suuremaks tänavaspordivõistluseks. Lisaks kõigele muule on ta toeks eri spordialade maakonna meistrivõistluste korraldamisel.”