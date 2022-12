Kolmanda advendi eelse laupäeva uudis Kihnu Virve lahkumisest vapustas eestlasi ehk rohkemgi kui teadmine Saaremaal lumemöllus mitmest tuhandest vooluta jäänud majapidamisest. Vapustas selle pärast, et täisnimega Virve Elfriide Köster on suurem kui Kihnu saar, ta on legend, tuntuim kihnlane kapten Enn Uuetoa ehk Kihnu Jõnnu kõrval.