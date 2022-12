Mare Mätas ⟩ Kohtumine niegritegä oli Virvele suur elamus

Eriliselt on mul meeles head suhted niegritegä Aafrikast, kes omi sigivusmaagilsi tantse esitasid ning muidugi ka oma välimuse pärast pereansambli huviorbiiti sattusid, tekkis tugev tõmme ja oli põnev. Meie lemmikud olid samuti kitarri mängivad ladinaameeriklased ja nendega toimusid ühislaulmised ööd läbi – “Guantanamera”! Festivali ajal oli õhutemperatuur umbes 30 kraadi, mistõttu käisime ühest pubist teise, et juua ohtralt Virve suvist lemmikjooki, külma õlut.

See kohtumine niegritegä oli Virvele suur elamus ja aastaid pärast seda sai arutatud selle üle, mis juhtuks, kui ühe sellisega titt teha, et kuidas selline olukord laheneks või kas laheneks, kui sul on mees kodus. Kord panime mind sellesse situatsiooni, kord proovis Virve ise läbi mõelda, mis juhtuks, kui sünnitusmajas pandaks kätele laps, kes on must nagu öö.