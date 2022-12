Mare Mätas ⟩ “Vitt piäb vaba olõma!”

Ükskord oli nii, et Liisa Pakosta võrdõigusvolinikuna tahtis anda välja üht vananemisvastast raamatut ja palus minul teha Virvega sel teemal intervjuu. Ajastus oli muidugi katastroofiline: Virve 93. sünnipäeva nädalavahetus ehk peosituatsioon, aga intervjuuga oli kiire, see pidi just siis tehtud saama. Ühesõnaga, nagu ikka nende asjadega on. Niisiis tegin selle ära sünnipäeva teisel päeval, kui Virve oli eriliselt ülemeelikus tujus.